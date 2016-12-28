7 ilde okullara kar tatili

ISPARTA

Isparta’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİ

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

ÇANKIRI'NIN ILGAZ İLÇESİ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİ

Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN İLÇESİ

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.