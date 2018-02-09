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7 ilde sahte para operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi.

DHA | 09.02.2018 - 12:09..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında sahte para basan kişilerin gözaltına alınması için yakalama kararı verdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre liderliğini K.C. isimli bir şüphelinin yaptığı 51 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun'da bulunan 62 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SAHTE 5 MİLYON 200 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon 200 bin lira sahte para, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 150 uyuşturucu hap ile sahte kimlikler ve ehliyetler ele geçirdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Kurulan Örgüte Üye Olmak' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

7 ilde sahte para operasyonu: 28 gözaltı



7 ilde sahte para operasyonu: 28 gözaltı

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