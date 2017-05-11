7 ilde üniversite öğrencilerine PKK operasyonu

1 Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE Şansal Büyüka'nın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı espriyle stüdyoda sessizliğe neden oldu.

2 Gezi olaylarındaki palalı saldırgana hapis cezası Gezi Parkı olaylarında eylemcilerin üstüne palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.

3 Süs havuzundan uyuşturucu hap çıktı Adana'da yapılan narkotik operasyonunda süs havuzuna gizlenmiş 58 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 RC Model Araba nedir Ülkemizde ve dünya genelinde giderek yayılan RC araç hobisi pek çok insanın ilgisini çekmiş durumda..

5 Tendürek Dağı'nda çatışma Tendürek Dağı'nda süren operasyonlarda PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

6 AFAD ve UMKE'den nükleer tatbikat - Foto Galeri Zonguldak'ta AFAD ve UMKE'nin gerçekleştirdiği KBRN tatbikatı gerçeği aratmadı.