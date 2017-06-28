7 kişi PKK ve PYD'den kaçıp teslim oldu

KAÇANLARDAN BİRİ PYD'DEN

Valilik, ayrıca PYD/YPG terör örgütünden kaçan bir kişinin de sınırda güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini verdi.

PKK'LILAR HABUR SINIR KAPISI'NDA TESLİM OLDU

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "28 Haziran 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan bir yaşı küçük, toplam 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur.

Öte yandan 28 Haziran 2017 tarihinde PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren, bir şahıs İdil ilçesi Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslar ile ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.