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7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi

Bodrum'da 10'uncu kez düzenlenecek Miss 7 Continents yarışmasına katılmak için ilçeye gelen 21 güzel, havuz başında pozlar verdi.

DHA | 09.05.2018 - 17:16..
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Bir tur firması tarafından düzenlenen 'Miss 7 Continents'e katılmak üzere geçen pazartesi günü Bodrum'a gelen güzeller, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi.

GÜZELLERDEN RENKLİ POZLAR

Bodrum'a 21 ülkeden gelen güzeller, otelin havuz başında bikinileriyle poz verdi. Havuz başında yapılan çekimleri turistler de büyük ilgiyle izledi. Birçok turist, güzellerle hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdi.

7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda basketbol antrenörlüğünde okuyan Türk güzel Selvitop ise "Basketbol branşı ile ilgileniyorum. Mankenlikte ilerlemek istiyorum. Kamp çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Türkiye'yi temsil ettiğim ayrıca çok mutluyum" diye konuştu.

7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi



7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi



7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi



7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi



7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi



7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi



7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi

7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi

7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi

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