7 kız öğrenciyi istismarla suçlanan öğretmene hapis

Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan sadece kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir Anadolu Lisesi'nde 7 öğrenci okul yönetimine biyoloji öğretmeni G.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Okul yönetiminin polise bildirmesiyle başlayan soruşturmada G.G. nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"ŞAKA OLARAK BAZI SÖZLER SÖYLEDİM"

Suçlamayı kabul etmeyen G.G., "Zaman zaman, şaka olarak bazı sözler söyledim. Öğrencilerin saçlarındaki topuzlarına dokunduğum oldu. Kendi çocuğuma gösterdiğim sevgi gibi yanaklarını sıktım, burunlarını çektim. Herhangi bir cinsel istismar eyleminde bulunmadım" diye savunma yaptı. G.G. tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMAR

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, G.G.'nin öğrencileri, boynuna sarılarak, masaj yaptırarak, dövme bahanesiyle arkadan sarılarak ve göğüslerini ellemeye çalışarak cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

182 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından toplam 182 yıla kadar hapsi istenen G.G. hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.