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7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı

Gaziantep'te bankalardan topladıkları paralarla ortadan kaybolan ve 4 ay sonra teslim olan 2 güvenlik görevlisinin ailelerinden toplam 17 kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.04.2018 - 12:38..
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28 Mart 2013 tarihinde Gaziantep'in Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, İstanbul’da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin euroyu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi.

ZIRHLI ARAÇLA KAYIPLARA KARIŞTI

Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.

7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı

4 AY SONRA TESLİM OLDULAR

Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri tırda unuttuklarını söyledi.

2 şüpheli ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı

KAYIP PARAYLA ŞİRKET KURUP, OTOMOBİL ALMIŞLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut’u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin euro ile haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenledi.

7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı

Yapılan operasyonlarda aralarında Mehmet Vatan ile Gökhan Arnavut'un da bulunduğu M.V., B.A., M.Y., B.V., R.Ç., E.Ç., E.A., T.V., F.A., G.A., A.A., C.A.V., H.Ç., Z.S. ve E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

ALDIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin, çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 6 kilo 398 gram altın, 3 bin 460 Euro, 925 dolar, 3 bin 455 lira para, 12 kol saati, 5 pos cihazı, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 913 fişek ele geçirildi.

7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı

Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

7 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı




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