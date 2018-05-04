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7 polis FETÖ'den tutuklandı

Kilis'de yapılan FETÖ operasyonunda daha önce görevden uzaklaştırılan 7 polis tutuklandı.

AA | 04.05.2018 - 23:25..
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Darbe girişimi sonrası yapılan FETÖ operasyonlarında Kilis'te gözaltına alınan 7 polis hakkında karar verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 eski polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1'İ KOMİSER YARDIMCISI

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan 1'i komiser 1'i komiser yardımcısı olmak üzere 7 polis hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürüldü.

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