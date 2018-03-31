7 Suriyeli Adana'da kaçak tavuk kesiminden alındı

Adana’da yapılan baskında 3 ton kesilmiş tavuğa el konulurken, olayla alakalı 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin el koyduğu kesilmiş tavuklar imha edildi.

TAVUKLAR İMHA EDİLDİ

Kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan polis, gece yarısı Yüreğir İlçesinde Camili Mahallesi’nde bulunan kesimhaneye baskın düzenlendi. Bir evin bahçesinde baraka kısmını kesimhaneye çeviren 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Kesimhanede ise yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi. Kesilmiş etler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.



Kesimhanede kesilen tavukların, tavuk kıymasında yapılan kebaplar da ve tavuk dönerde kullanıldığı öğrenildi.



