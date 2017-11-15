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7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

Bodrum'da bir zabıta memuru, sevgilisine evlenme teklifinde bulunmak için 7 taksi kullandı.

15.11.2017 - 12:00
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Bodrum İlçesi'nde belediyede görevli Zabıta Memuru Mehmet Batı (26), 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Aysun Şahan'a (21), Gümbet mahallesinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

7 TAKSİYLE EVLİLİK TEKLİFİ

7 taksiyi evlenme teklifi yapacağı meydana getiren Batı, araçların ön camına 'Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum' yazısı astı. Yürüyüş yapan iki sevgili, meydana geldiklerinde taksilerin kornaları birden çalmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan genç kız, taksilerin ön camlarını okuyunca hem şaşkınlık hem de mutluluğu bir arada yaşadı.

7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Bir süpermarkette çalışan Aysun Şahan kendisine evlilik teklifi yapan Mehmet Batı'ya 'Evet' dedikten sonra meydanda havai fişekler patlatıldı, meşalaler yakıldı.

7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

Şahan; "Mehmet ile sık sık yaptığımız gibi yürüyüşe çıkmıştık, hava çok güzeldi. Gümbet sahile geldiğimizde yan yana dizilen taksileri görünce bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü orada hiç taksi durmazdı, sonra taksilerin ön camlarındaki yazıları okuyunca şok oldum. Mehmet'e baktığım an bana sarılarak evlilik teklifi yaptı. Hem şok oldum hem de sevinçten gözyaşlarımı tutamadım. En kısa zamanda nişanımızı yapacağız. Mutluluğa ilk adımımızı attık." dedi.

7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

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