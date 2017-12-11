7 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın, 4-11 Aralık haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin verdiği bilgiye göre, son 1 haftada 2’si ölü olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.

923 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 923 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 699’unun FETÖ, 153’ünün PKK, 67’sinin DEAŞ ve 4’ünün aşırı sol örgüt şüphelisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca 3 bin 65’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 74’ü de düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 62 kişi de yakalandı.