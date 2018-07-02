7 üniversite kazandı, 5’ini bitirdi

İlk olarak Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni kazanan Ahmet Kartal, babasını kaybedince okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandıktan sonra hayat şartları dolayısıyla bir kez daha eğitim yarıda kalan Ahmet Kartal’ın eğitim mücadelesi devam etti.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü’ne kayıt yaptıran Ahmet Kartal, bu bölümü tamamlayıp memur olarak iş hayatına adım atıldı.

Memur olarak hayatını sürdürürken, ders çalışıp sınavlara hazırlanan Kartal, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp okuyarak hayalini kurduğu doktorluk mesleğine kavuştu. Bundan sonra da okumaya hep devam etti.

"OKUMA SERÜVENİM DEVAM EDECEK"

En son okulu bitirdiğinde mezuniyet törenine davet edilmesini de anlatan Ahmet Kartal, "Okulu belirli bir derece bitirenleri çağırıyorlardı. Anadolu Üniversitesi beni törenlere çağırdı. Diploma törenine katıldım, kep attım. Bundan sonraki okul okuma serüvenim devam edecek. Çünkü okumayı seviyorum. Zaten yüksek lisans öğrencisiyim fakat pasif durumdayım. Sağlık yönetimi ile ilgili bölümleri okumak istiyorum." diye konuştu.