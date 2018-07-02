taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,6234
EURO
5,3913
ALTIN
185,73
PETR
78,2900

7 üniversite kazandı, 5’ini bitirdi

Bursa'da doktorluk yapan 54 yaşında evli ve üç çocuk babası Ahmet Kartal’ın okuma azmi herkese örnek olacak türden.

İHA | 02.07.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İlk olarak Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni kazanan Ahmet Kartal, babasını kaybedince okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandıktan sonra hayat şartları dolayısıyla bir kez daha eğitim yarıda kalan Ahmet Kartal’ın eğitim mücadelesi devam etti.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü’ne kayıt yaptıran Ahmet Kartal, bu bölümü tamamlayıp memur olarak iş hayatına adım atıldı.

Memur olarak hayatını sürdürürken, ders çalışıp sınavlara hazırlanan Kartal, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp okuyarak hayalini kurduğu doktorluk mesleğine kavuştu. Bundan sonra da okumaya hep devam etti.

7 üniversite kazandı, 5’ini bitirdi

"OKUMA SERÜVENİM DEVAM EDECEK"

En son okulu bitirdiğinde mezuniyet törenine davet edilmesini de anlatan Ahmet Kartal, "Okulu belirli bir derece bitirenleri çağırıyorlardı. Anadolu Üniversitesi beni törenlere çağırdı. Diploma törenine katıldım, kep attım. Bundan sonraki okul okuma serüvenim devam edecek. Çünkü okumayı seviyorum. Zaten yüksek lisans öğrencisiyim fakat pasif durumdayım. Sağlık yönetimi ile ilgili bölümleri okumak istiyorum." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

264
Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

25
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

56
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

68
İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

28
CHP: Tüm teşkilatlarımız yerel seçimlere hazır

CHP: Tüm teşkilatlarımız yerel seçimlere hazır

48
Putin Dünya Kupası maçı sonrasında İspanya Kralı'nı aradı

Putin Dünya Kupası maçı sonrasında İspanya Kralı'nı aradı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM