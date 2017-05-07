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7 yaşındaki çocuğun kalbi 22 yıl sonra durdu

1994 yılında Sicilya’ya giderken silahlı saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren 7 yaşındaki Nicholas, organlarıyla başkalarına hayat verdi.

07.05.2017 - 14:11
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Nicholas’ın dramı yüzünden İtalya’da organ bağışı 10 yılda 3’e katlandı. Green’in kalbinin nakledildiği 15 yaşındaki Andrea Mongiardo ise 22 yıl bu kalple yaşadıktan sonra şubat ayında lenfoma yüzünden hayatını kaybetti.

Şimdi 88 yaşında olan Nicholas'ın babası Reg Green, yaşadıklarından yola çıkarak ‘Nicholas Etkisi’ adında bir kitap yazdı. Kitap, Jamie Lee Curtis ve Alan Bates’in başrolünde oynadığı ‘Nicholas’ın Hediyesi’ adlı filmin de esin kaynağı. Reg ve Maggie Green ailesinde derin bir travma yaratan olay, hep birlikte Sicilya’ya tatile giderken yaşandı.

DİĞER KİŞİLERDE YAŞADI

Hâlâ hırsızlık amacıyla mı yoksa yanlışlıkla mı Green’lerin arabasını hedef aldıkları bilinmezken suçlulardan birinin İtalya’nın en iyi avukatlarından birini tuttuğu ve mafya bağlantılarının bulunduğu biliniyor.

Green çifti, saldırıda başının arkasından yaralanan ve bitkisel hayata giren Nicholas’ın organlarını bağışladı. Korneaları iki ayrı kişiye, organları da diğer beş hastaya nakledilen Nicholas, diğer kişilerde yaşamaya devam etti.

7 yaşındaki çocuğun kalbi 22 yıl sonra durdu

ADINA 129 OKUL-PARK VAR

Nicholas’ın dramı ve organlarını bağışlama kararı ülkede büyük ses getirirken bu organ bağışlama oranlarına da yansıdı. O dönemde organ bağışı 1 milyon kişide 6.2 iken yaklaşık 10 yıl sonra 1 milyonda 20’ye yükseldi. 1999 yılında ise aksi yönde bir beyanı olmadığı sürece kişinin organ donörü olmayı kabul ettiği anlamına geleceği yolunda bir karar alındı. İtalya’da şimdi Nicholas Green adını taşıyan 120 kadar, okul, meydan, park, bahçe söz konusu.

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