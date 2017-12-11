7 yaşındaki çocuk annesini tüfekle vurdu

Konya'nın Kulu ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde, dün saat 10.30 sıralarında, yapılan anlık ihmal bir annenin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Fayans ustası Ramazan A., dün sabah avdan döndükten sonra pompalı av tüfeğini odada duvara dayayıp yere bıraktı. 7 yaşındaki oğlu S.A. ise tüfeği alıp oynamaya başladı.

KURŞUN BOYNUNA İSABET ETTİ

S.A.'nın yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, o sırada odada temizlik yapan annesi 37 yaşındaki Figen A.'nın boynuna isabet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Figen A., kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyup içeri giren ve eşini kanlar içinde bulan Ramazan A., polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sevk edilen sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Figen A.'nın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Minik S.A. ise olayı polise anlattıktan sonra serbest bırakıldı.

BABA 'İHMAL YOK' DEDİ

İfadesine başvurulan ve hakkında 'İhmal' suçundan soruşturma başlatılan baba Ramazan A. da, polise tüfeğin içinde fişek bırakmadan boş olarak odaya bıraktığını böyle bir ihmalının olmadığını ve olamayacağını söyledi.

FİŞEĞİN SIKIŞMIŞ OLMASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Ramazan A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken polis, fişeğin sıkışması sonucu olayın gerçekleşmiş olma ihtimalı üzerine tüfeği incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Figen A.'nin cenazesinin de otopsinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, defnedilmek için memleketi Kayseri'nin Develi İlçesine gönderileceği öğrenildi.