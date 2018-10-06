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7 yaşındaki çocuk okul kapısının altında kaldı

Kocaeli'de bir okulda, üzerine okulun metal bahçe kapısı devrilen 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

DHA | 06.10.2018 - 13:41..
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Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzerine devrildi.

7 yaşındaki çocuk okul kapısının altında kaldı

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çocuk kapının altında kalırken, okulun bahçesinde bulunan öğretmenler ve çevredekiler yardıma koştu.

Kapının altından çıkarılan çocuk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Aşkın, çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Baba Selahattin İşler, "Olayda ihmal olduğunu düşünüyorum. Okul yöneticisi ve öğretmenlerden şikayetçiyim. Acımız çok büyük, yetkililerin sesimizi duymasını, gerekli kişilerin ceza almasını istiyoruz." dedi.

7 yaşındaki çocuk okul kapısının altında kaldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, okul kapısının yaklaşık 1,5 yıl önce yapıldığını, gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra onay verildiğini bildirdi.

7 yaşındaki çocuk okul kapısının altında kaldı

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