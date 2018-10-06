7 yaşındaki çocuk okul kapısının altında kaldı

Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzerine devrildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çocuk kapının altında kalırken, okulun bahçesinde bulunan öğretmenler ve çevredekiler yardıma koştu.

Kapının altından çıkarılan çocuk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Aşkın, çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Baba Selahattin İşler, "Olayda ihmal olduğunu düşünüyorum. Okul yöneticisi ve öğretmenlerden şikayetçiyim. Acımız çok büyük, yetkililerin sesimizi duymasını, gerekli kişilerin ceza almasını istiyoruz." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, okul kapısının yaklaşık 1,5 yıl önce yapıldığını, gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra onay verildiğini bildirdi.



