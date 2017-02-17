7 yaşındaki kız Google'a iş başvurusu yaptı

7 yaşındaki Chloe, bir mektup yazarak bir gün Google'da çalışmak istediğini söyledi. Bu mektup ve CEO'nun mektuba verdiği cevap sosyal medyada yankı uyandırdı.

"GOOGLE'DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Küçük kız "Sevgili Google patronu" diye başlayan mektubuna "Adım Chloe ve büyüyünce Google'da çalışmak istiyorum. Bir de çikolata fabrikasında çalışmak ve Olimpiyatlar'da yüzmek istiyorum" diyerek devam ediyor ve babasıyla Google hakkında konuştuklarından bahsediyor.

"DAHA ÖNCE DE NOEL BABA'YA MEKTUP GÖNDERDİM"

Chloe, bilgisayarları sevdiğini ve iyi bir öğrenci olduğunu anlattıktan sonra mektubunu "Mektubu okuduğunuz için teşekkürler. Daha önce sadece birine daha mektup göndermiştim, o da Noel babaydı" diyerek bitiriyor.

Chloe mektubunda ayrıca babasının Google'da çalışırsa ofisinde go kart ve kaydıraklara binebileceğini söylediğini anlatıyor. Küçük kızın Google ofislerinin fotoğraflarında kaydırak ve go kart araba yarışı oyunlarını görmesi de mektubuna ilham verdi.

GOOGLE CEO'SU CEVAP VERDİ

Google'ın CEO'su Chloe'ye, "Mektubun için teşekkürler, bilgisayarları ve robotları sevmene sevindim ve umarım teknoloji hakkında bir şeyler öğrenmeye devam edersin. Bence çok çalışmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye devam edersen - Google'da çalışmaktan Olimpiyatlar'da yüzmeye - istediğin her şeyi başarabilirsin. Okulu bitirdikten sonra yapacağın iş başvurusunu dört gözle bekliyorum!" yazdı