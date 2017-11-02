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7 yaşındaki kız öğretmenin otomobili altında can verdi

Isparta'da 7 yaşındaki Sümeyye Arslan, yolun karşısına geçmeye çalışırken, başka bir okulda görevli öğretmenin aracının altında kaldı.

02.11.2017 - 14:12
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Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni 27 yaşındaki Ü.G. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Seçkin İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Arslan'a çarptı.

7 yaşındaki kız öğretmenin otomobili altında can verdi

GÖZALTINA ALINDI

Kaza ardından ihbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Sümeyya Arslan ilk müdahale ardından götürüldüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından Ü.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Sümeyye Arslan'ın cenazesi, bugün öğlen Aziziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sümeyye Arslan'ın öğle yemeği için yolun karşısındaki evine gittiği, okula dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

7 yaşındaki kız öğretmenin otomobili altında can verdi

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sümeyye Arslan'ın ölümü ardından bugün kazanın olduğu bölgede toplanan mahalleli, yolda aşırı hız yapıldığını ve sürekli şikayet ettiklerini, ancak bir çözüm bulunmadığını belirterek tepki gösterdi. Kaza yerine gelen acılı baba Şehber Arslan, güçlükle ayakta durabildi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol başta olmak üzere emniyet müdür yardımcıları ve polis ekipleri geldi. Emniyet yetkilileri belediye yetkilileriyle görüşmeler dahilinde yolda yavaşlatma çalışmaları yapılması için görüş alışverişinde bulundu. Kısa süre sonra gelen belediye ekipleri yolda kasis çalışması başlattı. Caddenin belirli noktalarına kasis yerleştirildi.

7 yaşındaki kız öğretmenin otomobili altında can verdi

ÇANTA VE MONTU KALDI

Sümeyye Arslan'ın ölümü okul yöneticileri ve öğretmenlerini yasa boğdu. 1-A sınıf öğrencisi Sümeyye Arslan'ın sınıfında hüzün vardı. Sınıfında oturduğu sırada çantası ve montu kalan Sümeyye'den geriye e-okul için çekilen vesikalık fotoğrafı ile arkadaşlarıyla derste çekilmiş son fotoğrafı kaldı.

7 yaşındaki kız öğretmenin otomobili altında can verdi

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