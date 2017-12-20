7 yaşındaki Kübra elektrik akımına kapılıp öldü

Şanlıurfa’da, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere 750 kilo kömür dağıtımı devam ediyor.

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Rahim ağzı kanserine karşı ‘Spiral’

Dünyada en sık kullanılan geçici doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiral, rahim ağzı kanserini de önlüyor.