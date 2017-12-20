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7 yaşındaki Kübra elektrik akımına kapılıp öldü

Şanlıurfa'da, iddiaya göre su ısıtıcısına dokunup elektrik akımına kapılan Kübra Ası, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 20.12.2017 - 13:15..
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Şanlıurfa’da Eyyübiye ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü, iddiaya göre 7 yaşındaki Kübra Ası, evde oynadığı sırada mutfakta bulunan su ısıtıcısına dokundu. Küçük kız, elektrik kaçağı olduğu ileri sürülen su ısıtıcısını tuttuğu anda akıma kapılarak yere yığıldı.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Ası, hastanede geçirdiği 4 günün sonunda hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan otopsinin ardından küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi beklenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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