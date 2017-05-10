7 yaşındaki oğlunu öldürüp cesedini domuzlara yedirdi

Amerika'nın Kansas eyaletinde yaşanan vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı, mahkeme sapık karı-kocanın cezasını açıkladı. Şeytan baba ve üvey anne ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Adrian Jones'un bu gülümsemesi, öz babası ve üvey annesinin korkunç işkenceleri sonrası soldu. 7 yaşındaki çocuk açlıktan bir deri bir kemik kaldı ve hayatını kaybetti, ama vahşet burada son bulmadı.

CANAVAR ÇİFT

İngiliz gazetesi Daily Mirror'da yer alan habere göre talihsiz çocuğu kesme tahtalarına bağlayan, aç bırakan, saatlerce soğuk havada dışarıda bırakan canavar çift, yaptıkları her şeyin fotoğrafını çekerek bilgisayara kaydetti.

Ortaya çıkan fotoğrafların birinde küçük çocuğun evin bahçesinde çöp dolu olan havuzda buz gibi suyun içinde saatlerce bekletildiği görüldüğü gibi zayıflığı da dikkatlerden kaçmıyor.

SAPIK ÇİFTİN YAPTIKLARI BİLGİSAYARDA

Tüm bu korkunç detaylar, vahşetin yaşandığı ev sahibinin, sapık çiftin bilgisayarına bakmasıyla ortaya çıktı.

CESEDİ DOMUZ KAFESİNİN CİVARINDA BULUNDU

Küçük çocuk 2015 yılında kaybolmuş, ceset parçaları ise domuz kafesinin civarında bulunmuştu. Bunun üzerine yapılan araştırmalar üzerine küçük çocuğun öldükten sonra cesedinin domuzlara yedirildiği ortaya çıktı.