7 yıldır kayıp halk otobüsü işletmecisi cinayet kurbanı

Yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketi Kütahya'ya dönerek özel halk otobüsü işleten evli ve 2 çocuk babası Şerif Özdemir (53) hakkında, 2011 yılında evine dönmemesi nedeniyle kayıp başvurusunda bulunuldu.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Özdemir'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeniden soruşturma başlattı.

BİR ANDA ZENGİNLEŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ekipler, Özdemir'in kaybolmadan önce son görüştüğü kişiler olduğu tespit edilen otobüs şoförü Sabit Ç. (41) ile arkadaşı Yücel A'nın (30) ekonomik durumunda ani değişiklik olduğunu tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınarak sorgulanan Sabit Ç. ve Yücel A, Özdemir'in 3 külçe altını emanet olarak kendilerine verdiğini, altınları almak için piknik yapma bahanesiyle ormanlık alana götürdükleri şahsı tabancayla öldürerek Söğüt köyü yakınlarındaki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Ekipler, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı yaparak Özdemir'e ait kemikleri çıkardı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.