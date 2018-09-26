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70 bin lirayla çalınan kasa ormanda boş halde bulundu

Antalya'da alışveriş merkezinden çalınan ve içinde 70 bin lira olan çelik kasa, ormanlık alanda içi boş halde bulundu.

DHA | 26.09.2018 - 15:28..
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Öğle saatlerinde 112 Acil Yardım hattını arayan ve hurdacılık yaptığı belirtilen bir kişi, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çeşitli aletler kullanılarak açılmış para kasası olduğu ihbarında bulundu.

TEMMUZ AYINDA ÇALINAN KASA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve bölgede araştırma başlatan polis, kasanın 23 Temmuz günü sabaha karşı Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinden çalınan, içinde 70 bin TL bulunan çelik kasa olduğunu belirledi. Bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

70 bin lirayla çalınan kasa ormanda boş halde bulundu

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