70 bin Suriyeli sınırı geçti

Sahur yaparken bulduğu 11 bin TL’yi sahibine teslim etti

1 Uludağ Üniversitesi'ne yeni yurt Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görmeye gelen yabancı öğrenciler yer sıkıntısı yaşamayacak.

2 Romantik komedi kısa film: Paperman Amerikalı yönetmen John Kahrs'ın yönettiği'Paperman' adlı kısa film, bir erkeğin genç kızla tanışmak için uyguladığı farklı yöntemi izleyicilere aktarıyor.

3 Romantik komedi kısa film: Paperman Amerikalı yönetmen John Kahrs'ın yönettiği 'Paperman' adlı kısa film, bir erkeğin genç kızla tanışmak için uyguladığı farklı yöntemi izleyicilere aktarıyor.

4 Çocuğun yaşına göre yaz tatili planlaması Tatil programının en önemli kriterlerinden biri de çocuğun yaşıdır. İşte farklı yaş dönemleri için tatil önerileri.

5 Taktığınız parmağa göre yüzüklerin anlamı Özellikle kadınların vazgeçilmez takılarının başında gelen yüzük her parmağa takılıyor. Her biri ise ayrı mesajlar içeriyor.

6 Hızlı yürümek ömrü uzatıyor Araştırmacılar günde en az 30 dakika spor yapılması ve sağlıklı beslenme ile ömrün 10 yıl uzatılabileceğini söylüyor.