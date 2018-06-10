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70 bin Suriyeli sınırı geçti

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.

AA | 10.06.2018 - 14:30..
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Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Suriyeliler, "www.suriyeizin.com" internet adresindeki "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapabiliyor.

21 Mayıs'ta başlayan uygulamayla yaklaşık 70 bin Suriyelinin ülkelerine gittikleri öğrenildi.

DÖNÜŞLER 18 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Geçişler, 13 Haziran'a kadar sürecek ve Suriye'den dönüşler 18 Haziran'da başlayacak.

70 bin Suriyeli sınırı geçti

70 bin Suriyeli sınırı geçti

70 bin Suriyeli sınırı geçti

70 bin Suriyeli sınırı geçti

70 bin Suriyeli sınırı geçti

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