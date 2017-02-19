70 metrelik uçuruma yuvarlanan dana kurtarıldı

Yeşilyurt Mahallesi Gurur Sokak'ta ikamet eden Berat Pehlivanoğlu'na ait 1 yaşındaki dana, otladığı sırada sonucu yaklaşık 70 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Ağaçlara takılarak durabilen danayı bulunduğu yerden çıkaramayan Pehlivanoğlu, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

ÇALIŞMALAR 3 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından danayı demirden yapılan sedyeye bağlanan halatlar yardımıyla çekerek kurtardı.

İLK KEZ OTLATMAYA ÇIKARDILAR

Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 yaşındaki danayı ahırda beslediklerini, havanın güzel olması nedeniyle ilk kez dışarı otlatmaya çıkardıklarını söyledi.

Dananın sendelemesinin ardından dere yatağına doğru yuvarlanmaya başladığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Biz kendi imkanlarımızla kurtarmak için 1 saat uğraştık ama başaramadık. Sonra itfaiyeyi aradık. Ekipler ve komşularımın yardımıyla danamı sağ salim kurtardık. İtfaiye ekiplerine ve komşularıma teşekkür ediyorum." dedi.