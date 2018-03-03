70 milyon yılık jeopark dünya jeoturizmine kazandırılacak

Sivas’ta bulunan 5 bin 600 kilometrekare alan içerisindeki jeopark, devam eden çalışmaların tamamlanması ile Kula’dan sonra Türkiye’nin 2. jeoparkı olarak dünya jeoturizmine kazandırılacak.

DÜNYA TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Sivas’ta Yukarı Kızılırmak havzası içerisinde yer alan 5 bin 600 kilometrekarelik alan içerisindeki 65 ile 70 milyon yıl arasında oluşan jeolojik oluşumların dünya turizmine kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

"YENİ TREND"

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeli Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Yukarı Kızılırmak havzası içerisinde oluşturulacak jeoparkın, Kula jeoparkından sonra Türkiye’de 2. olacağını belirterek, “Jeolojik ve jeositlerin bir arada bulunmuş olduğu coğrafi alanlar olarak tanımlanan jeoparklar 21.yüzyılın bu gün yeni trendi olarak kabul ediliyor. Birçok ülkede Avrupa ülkesinde ve Dünya ülkelerinde jeoparkların oluşturulması için girişimler devam etmekte. Bu gün Avrupa da 70 dünyada ise 127 adet jeopark alanı bulunmakta. Ülkemizde ise UNESCO jeopark alanına dahil olan sadece Kula jeopark alanı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye de jeopark projelerinin biri de Sivas ilimizde ve şu an da devam etmektedir. Yukarı Kızılırmak jeoparkı olarak adlandırdığımız yaklaşık 5 bin 600 kilometrekarelik alanda jeositlerin tespiti koruma alanlarının oluşturulması, eğitim ve jeoturizmin geliştirilmesi noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız özellikle doğal jeopark özelliği taşıyan jeolojik mirasların ya da yeryüzü şekillerinin korunmasını sağlamak. Özellikle UNESCO ya dahil olacak bir jeopark sahası oluşturmak ana hedefimiz." dedi.

HEDEF UNESCO'DA YER ALMAK

Özpay, oluşturulması planlanan jeoparkın UNESCO’ya dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Yukarı Kızılırmak jeoparkı şuan da çalışması devam eden üç aşamalı önemli proje sahalarından bir tanesini oluşturmakta. Üç aşama tamamlandığı zaman yukarı Kızılırmak jeoparkında, Avrupa jeopark alanına müracaatımız ve UNESCO jeopark alanına müracaatımız olacaktır. Jeopark sahası içerisinde erimeye bağlı oluşan çok sayıda şekli görmek mümkün. Bunların arasında lapyalar, çökme dolinleri, kör vadiler, kanyon vadiler, karstik göller, mağaralar, doğal köprüler ve polye gibi çok sayıda karstik yer şekillerini ve oluşumlarını bu sahada görmek mümkündür." şeklinde konuştu.

70 MİLYON YILDA OLUŞTU

Özpay, Yukarı Kızılırmak jeoparkının 65 ile 70 milyon yıl arasında oluştuğunu söyleyerek, “65-70 milyon yıl önce oluşmaya başlayan Sivas ters yer havzası içinde yer almaktadır. Sivas ters yer havzası içerisinde ön plana çıkan jipsler ise yaklaşık 34 milyon yıl önceden başlayıp 5 milyon yıla kadar oluşumu devam eden sıcak ve kurak bölgelerdeki suların buharlaşması sonucu oluşan çökelen tortular olarak nitelendirebiliriz” dedi.