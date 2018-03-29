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70 uygulamaya erişim engeli

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren 70 mobil uygulama ve siteye erişimi engelledi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 19:41..
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Son dönemde kullanıcıların yaptığı sorgulamaların ekran görüntülerini alarak sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla popülerlik kazandı.

Başka kişilerin telefon rehberlerinde nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcılar, numara sorgulaması yapabilmek için bu uygulamalara yoğun ilgi gösterdi.

BTK, ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

BTK, telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalara erişim engeli talep etmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalarla ilgili kararı verdi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Erişime engellenen site ve uygulamalar şöyle:

70 uygulamaya erişim engeli

70 uygulamaya erişim engeli

70 uygulamaya erişim engeli

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