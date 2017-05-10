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70 yaşındaki alkollü adam arkadaşını öldürdü

Denizli Çal'da arkadaşıyla birlikte alkollü içki içen 70 yaşındaki Mehmet K. küfür nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü.

10.05.2017 - 14:22
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çal Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Koca, birlikte içki içmek için aynı mahallede oturan Mehmet K.'nın evine gitti.

KÜFÜR YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

İkili birlikte içki içerken, bir süre sonra alkolün de etkisiyle iddiaya göre küfür yüzünden aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada ev sahibi Mehmet .K., Turan Koca'yı bıçakladı.

70 yaşındaki alkollü adam arkadaşını öldürdü

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Koca, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet K. ise mahalle kahvehanesine giderek Turan Koca'yı öldürdüğünü söyledi. Kahvede bulunanlar durumu jandarmaya bildirdi. Mehmet K.'nin evine gelen jandarma ekipleri, Koca'nın cesediyle karşılaştı. Turan Koca'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEMİŞ

Gözaltına alınan Mehmet K.'nın, Koca'nın kendisine küfür ettiğini ve öfkesini kontrol edemeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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