70 yaşındaki Ayşe teyzenin spor aşkı

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ayşe Eriş, ikiz torunlarının sayesinde spora başladı. Ayşe Eriş, her gün salonda ilgiyle izlediği ikiz torunları Berkay Korkmaz ve Berat Korkmaz'a özendi.

70 YAŞINDA LİSANSLI SPORCU OLDU

Lisans çıkarak wushu sporcusu olan Ayşe Eriş, bir yıldır, 19 Mayıs Stadyumu altındaki salonda tıpkı torunları gibi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

HEDEFİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK

Bu yılki yarışlara katılamayan Eriş, tek hedefinin, önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

"BU YAŞTA NASIL SPOR YAPIYORSUN"

Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyon haplarını kullanmayı bıraktığını, sağlığının düzeldiğini belirten Ayşe Eriş, "Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, 'Bu yaşta nasıl spor yapıyorsun' diye soruyor, imreniyor." diye konuştu.

TARİHTE İLK OLACAK

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wushu Eğitmeni Yusuf Çetinkaya da öğrencisi Ayşe Eriş'in 200 öğrencisinden biri olduğunu belirtip, "Wushu sporu geniş bir spor dalı. 7'den 70'e herkesin yapacağı bir spor. Her yaş grubundan sporcumuz var. Bunlardan biri de Ayşe Eriş. 70 yaşında ve bu yıl spora başladı. Bu sene geçti. Seneye yarışmalara katılacak. Bu da Türkiye'de ilklerden olacak. 70 yaşında bugüne kadar bu spor dalında yarışmalara giren olmadı. Şampiyonalara hazırlanmaya başladı." diye konuştu.