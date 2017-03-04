taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

70 yaşındaki Ayşe teyzenin spor aşkı

Manisa'da antrenman için spor salonuna getirdiği torunlarına özenen 70 yaşındaki Ayşe Eriş, lisanslı wushu sporcusu oldu.

04.03.2017 - 11:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ayşe Eriş, ikiz torunlarının sayesinde spora başladı. Ayşe Eriş, her gün salonda ilgiyle izlediği ikiz torunları Berkay Korkmaz ve Berat Korkmaz'a özendi.

70 YAŞINDA LİSANSLI SPORCU OLDU

Lisans çıkarak wushu sporcusu olan Ayşe Eriş, bir yıldır, 19 Mayıs Stadyumu altındaki salonda tıpkı torunları gibi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

70 yaşındaki Ayşe teyzenin spor aşkı

HEDEFİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK

Bu yılki yarışlara katılamayan Eriş, tek hedefinin, önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

70 yaşındaki Ayşe teyzenin spor aşkı

"BU YAŞTA NASIL SPOR YAPIYORSUN"

Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyon haplarını kullanmayı bıraktığını, sağlığının düzeldiğini belirten Ayşe Eriş, "Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, 'Bu yaşta nasıl spor yapıyorsun' diye soruyor, imreniyor." diye konuştu.

70 yaşındaki Ayşe teyzenin spor aşkı

TARİHTE İLK OLACAK

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wushu Eğitmeni Yusuf Çetinkaya da öğrencisi Ayşe Eriş'in 200 öğrencisinden biri olduğunu belirtip, "Wushu sporu geniş bir spor dalı. 7'den 70'e herkesin yapacağı bir spor. Her yaş grubundan sporcumuz var. Bunlardan biri de Ayşe Eriş. 70 yaşında ve bu yıl spora başladı. Bu sene geçti. Seneye yarışmalara katılacak. Bu da Türkiye'de ilklerden olacak. 70 yaşında bugüne kadar bu spor dalında yarışmalara giren olmadı. Şampiyonalara hazırlanmaya başladı." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

72
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

9
HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

88
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

44
15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

53
Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

31
Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM