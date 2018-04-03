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70 yaşındaki çifti darbedip, 86 bin liralarını çaldılar

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp engelli Rahime ve Halil Çoban çiftinin evine giren 3 kişi, yaşlı çifti darbettikten sonra 86 bin liralarını çaldı.

DHA | 03.04.2018 - 17:11..
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Geçtiğimiz Cuma günü Akziyaret Mahallesi'nde görme engelli Rahime ve yürüme engelli Halil Çoban çiftinin evine gelen üç kişi, 'polis' olduklarını söyleyerek içeri girdi.

DARBETTİLER, 86 BİN LİRA ÇALDILAR

Eve giren 3 kişi, ikisi de 70 yaşında olan Çoban çiftinin boğazlarını sıkıp, tabancayla başlarına vurdu. Darbettikleri ve ellerini bağladıkları yaşlı çiftten evdeki kasanın anahtarını isteyen 3 şüpheli, daha sonra 86 bin 500 lirayı alarak evden ayrıldı.

70 yaşındaki çifti darbedip, 86 bin liralarını çaldılar

"BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SANDIK"

Yaşananların ardından eve gelen çocukları dövülen anne ve babalarına ne olduğunu sorunca olayı öğrendi. Bunun üzerine çift, çocukları ile birlikte jandarmaya giderek 3 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Çok korktuklarını söyleyen Halil Çoban, "Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler gece evimize geldi. Ellerimizi kollarımızı bağlayarak başımıza silah dayadılar. Bizi öldüreceklerini sandık. Eşimin ve benim boğazımı sıktılar. Kasanın anahtarını bizden aldıktan sonra sattığımız fıstık parası olan 86 bin 500 lirayı alıp gittiler. Bu yaşta bize bunca eziyet çektiren bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz." dedi.

70 yaşındaki çifti darbedip, 86 bin liralarını çaldılar

Yaşlı çift için çocuklarının tuttuğu avukat İsmail Gök de güvenlik güçlerinin bir an önce şüphelileri yakalamasını istedi. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

70 yaşındaki çifti darbedip, 86 bin liralarını çaldılar

70 yaşındaki çifti darbedip, 86 bin liralarını çaldılar

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