70 yaşındaki şahıs önce karısını vurdu sonra intihar etti

Pınarbaşı Mahallesi 1. sokakta oturan 70 yaşındaki emekli inşaatçı Mehmet Emin Kızıltaş, eşi Cemile Kızıltaş ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

ÇİFTİN CESETLERİ BULUNDU

Olayda kendini kaybeden Mehmet Emin Kızıltaş, ruhsatsız tabancası ile karısına ateş ederek öldürdü. Yaşlı şahıs karısını vurduktan sonra bu defa aynı silahla kendisine ateş etti.

Evden gelen silah sesleri üzerine durumu polise bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı ile eve gelen ekipler, Kızıltaş çiftinin cesetleri ile karşılaştı.

Bölgede gerginlik başlaması üzerine polis ekipleri sokakta güvenlik tedbiri aldı. Olayın meydana geldiği evde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.