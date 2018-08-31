700 liralık burs verilen bölüme 3 öğrenci yerleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu yıl 8 bin 142 kontenjanın verildiği Isparta’nın ikinci üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) bölümlerine yerleştirmeler yapıldı.

BURSA RAĞMEN 3 ÖĞRENCİ SEÇTİ

Su Ürünleri Fakültesi’nde burs desteği verilmesine rağmen yine istenen tercih rakamına ulaşılamadı. 20 kontenjandan sadece 3 öğrenci bu fakülteyi tercih etti. 60 kontenjan ayrılan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans ikinci öğretim programı sıfır çekti.

17 MYO, 4 fakülte ve 2 yüksekokulun bağlandığı Isparta’nın ikinci üniversitesi ISUBÜ’de yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlandı. Yeni üniversiteye bağlanan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’ne bu yıl da istenen düzeyde tercih olmadı. Bu bölüme yerleşen öğrencilere 700 TL YÖK bursu verileceği açıklanmasına rağmen 20 kontenjandan sadece 3 öğrenci bu bölüme yerleşti.



