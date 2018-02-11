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700 yaşındaki Anıt Ağaç bu yıl da yeşerecek

Eskişehir'de bulunan ve 700 yaşında olduğu ortaya çıkan meşe ağacı, bölgedeki en yaşlı ağaç olma özelliğini taşıyor.

İHA | 11.02.2018 - 10:17..
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Karbon testi yöntemiyle 700 yaşında olduğu tespit edilen dev meşe ağacı, koruma altına alınarak sonraki nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Çürüttüm köyünde bulunan meşe ağacı, bir kez daha yeşermek için gün sayıyor.

'ANIT AĞAÇ'

Her yıl 6 Mayıs'ta yaprak açan ve vatandaşların büyük ilgi duyduğu meşe ağacı hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Erol Yıldız, "Ağacımızın yaşını 700 olarak yazmışlar ama daha fazla. Hıdrellez günü bizim köylüler gelir burada eğlence yapar. 100 kişilik bir grup gelir ve köyümüzü gezerler." dedi.

700 yaşındaki Anıt Ağaç bu yıl da yeşerecek

Çürüttüm Mahalle Muhtarı Erkan Küçükyılmaz ise "Ağacımızın tarihi 700 yılı da geçmiştir. Bu tarihi ağacın çevre tadilatının yapılmasını arzu ediyorum." dedi.

700 yaşındaki Anıt Ağaç bu yıl da yeşerecek

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan ağaç, Eskişehir Valiliğinin hazırladığı tanıtım kitabında da Anıt Ağaç olarak yer alıyor.

700 yaşındaki Anıt Ağaç bu yıl da yeşerecek

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