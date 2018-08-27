700 yıllık konakta tarihle iç içe yaşıyorlar

Elazığ merkeze bağlı Altunkuşak köyünde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen Beyzade Efendi Konağı'nın son sakinleri, farklı dönemlere ait çanak-çömlek ve küpler, saklama kapları ve silolar, taş oyma eşyası, gaz lambaları, sandıklar, karyola, ocaklar, şömineler gibi çeşitli ev eşyalarını günlük yaşamda kullanarak hem muhafaza ediyor hem de tarihle iç içe yaşıyor.

OSMANLI DÖNEMİ KONAĞI

Konağın dördüncü kuşak sakinlerinden Bülent Bayoğlu, Osmanlı dönemi alimlerinden Beyzade Efendi olarak tanınan büyükdedesi Hacı Ali Rıza Efendi'den kalan konağın mimarisi, süslemeleri, aksesuarları ve eşyasıyla Osmanlı dönemi konaklarının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.







