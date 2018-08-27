taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1464
Euro
7.1628
Altın
1207.025
Borsa
91070.59

700 yıllık konakta tarihle iç içe yaşıyorlar

Elazığ'da yaşayan Bayoğlu ailesi 700 yıllık olduğu belirtilen Beyzade Efendi Konağı'nı 4 kuşaktır aslına uygun olarak ayakta tutmaya çalışıyor.

AA | 27.08.2018 - 16:21..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Elazığ merkeze bağlı Altunkuşak köyünde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen Beyzade Efendi Konağı'nın son sakinleri, farklı dönemlere ait çanak-çömlek ve küpler, saklama kapları ve silolar, taş oyma eşyası, gaz lambaları, sandıklar, karyola, ocaklar, şömineler gibi çeşitli ev eşyalarını günlük yaşamda kullanarak hem muhafaza ediyor hem de tarihle iç içe yaşıyor.

700 yıllık konakta tarihle iç içe yaşıyorlar

OSMANLI DÖNEMİ KONAĞI

Konağın dördüncü kuşak sakinlerinden Bülent Bayoğlu, Osmanlı dönemi alimlerinden Beyzade Efendi olarak tanınan büyükdedesi Hacı Ali Rıza Efendi'den kalan konağın mimarisi, süslemeleri, aksesuarları ve eşyasıyla Osmanlı dönemi konaklarının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

700 yıllık konakta tarihle iç içe yaşıyorlar


700 yıllık konakta tarihle iç içe yaşıyorlar

700 yıllık konakta tarihle iç içe yaşıyorlar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

168
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

122
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

122
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

33
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM