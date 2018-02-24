700 yıllık Kur’an-ı Kerim’ler büyük ilgi görüyor

Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli Köyü Camii’nde muhafaza edilen ve yaklaşık 700 yıllık olduğu belirlenen tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler, camiyi ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Camide ayrıca 300 yıl önce yaşadığı düşünülen Şeyh ismindeki zatın, asası ile tespihi de muhafaza ediliyor.

"57 ADET EL YAZMASI CÜZ BULUNUYOR"

Camilerinin 800 yıllık olduğunu söyleyen Bereketli köyü muhtarı Turhan Şaduman, "Köyümüzün 800 yıllık tarihi camisinin yaklaşık 650-700 yıllık 57 adet bulunan cüzleri var. Bunlar tarihi el yazması şeklindedir. " diye konuştu.

Tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler hakkında bilgi veren Şaduman, "Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hocaları da gelerek incelemelerde bulundu. Tarihi el yazması bu cüzlerin 700 yıllık olduğunu belirlediler." şeklinde konuştu.