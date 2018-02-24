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700 yıllık Kur’an-ı Kerim’ler büyük ilgi görüyor

Kastamonu’da yapılan incelemelerde el yazması Kur’an-ı Kerim’lerin 700 yıllık olduğu belirlendi.

İHA | 24.02.2018 - 11:14..
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Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli Köyü Camii’nde muhafaza edilen ve yaklaşık 700 yıllık olduğu belirlenen tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler, camiyi ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Camide ayrıca 300 yıl önce yaşadığı düşünülen Şeyh ismindeki zatın, asası ile tespihi de muhafaza ediliyor.

700 yıllık Kur’an-ı Kerim’ler büyük ilgi görüyor

"57 ADET EL YAZMASI CÜZ BULUNUYOR"

Camilerinin 800 yıllık olduğunu söyleyen Bereketli köyü muhtarı Turhan Şaduman, "Köyümüzün 800 yıllık tarihi camisinin yaklaşık 650-700 yıllık 57 adet bulunan cüzleri var. Bunlar tarihi el yazması şeklindedir. " diye konuştu.

Tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler hakkında bilgi veren Şaduman, "Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hocaları da gelerek incelemelerde bulundu. Tarihi el yazması bu cüzlerin 700 yıllık olduğunu belirlediler." şeklinde konuştu.

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