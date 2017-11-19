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700 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi.

19.11.2017 - 19:19
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Tarihi eser kaçakçılarının 7 asırlık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı satmaya çalıştığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, şüphelilerle müşteri gibi irtibata geçti.

JANDARMA ALICI GİBİ GÖRÜNDÜ

İl ve Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tevrat'ın satışı için 7,5 milyon liraya anlaştıkları zanlılarla Karadere Mahallesi'ndeki sahilde buluştu. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Sadettin U, Selahattin U, Zahit Ç. ve İlker A'yı gözaltına aldı.

700 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar

CEYLAN DERİSİNDEN TEVRAT

Yapılan aramada 700 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi.

700 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Seydikemer Jandarma Komutanlığına bağlı Eşen Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sadettin U, çıkarıldığı mahkemece "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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