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Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklarda uyudu.

İHA | 03.07.2018 - 21:40..
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Yoğun sıcaklar etkisini sürdürürken, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti. Kimi vatandaşlar parklarda voleybol oynadı, kimileri ise ağaç gölgelerinde uyudu.

"KLİMANIN ALTINDAN ÇIKAMIYORUZ"

Sıcaklıklardan dert yakınan bir vatandaş, “Çok sıcak yanıyoruz, parklara atıyoruz kendimizi. Havuza filan gidiyoruz, klimanın altından çıkmıyoruz. Haftaya biz de denize gideriz.” diye konuştu.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi VİDEO

"DAHA ÇOK SICAK OLACAKMIŞ"

Sahil kesiminde yaşayan ancak işi olduğu için Adana’ya gelen Mehmet Ünver ise sıcaklıklardan korunmak için ağaç altlarında dinlendiklerini belirterek, “Çok sıcak. Boş kalınca geldik burada dinleniyoruz. Daha çok sıcak olacakmış. Allah'tan gelen baş tacı.” dedi.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi


Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi


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