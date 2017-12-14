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Muş'ta terör operasyonu

Kızılağaç beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA | 14.12.2017 - 13:37..
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, 12 Aralık'ta terör örgütünün kış üslenmesine yönelik "Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2017-10 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Muş'ta terör operasyonu

Kızılağaç beldesi Gürgür Mahallesi'ndeki arazi aramasında toprağa gömülü 2 dolu küçük tüp, tüp başlığı, naylon, 2 kazma, muhtelif miktarda mutfak, giyim ve sağlık malzemesi, 8'li pil bloku (el yapımı patlatıcı düzeneği için hazırlanmış, koli bandı ile sarılı), 2 elektrik bandı, koli bandı, çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Muş'ta terör operasyonu

Gıda ve kişisel temizlik malzemeleri, savcının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı bildirildi.

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