CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında KDV oranlarına değindi: "Tezek yak yüzde 18, Gucci tak yüzde 8."

"TEZEK YAK, YÜZDE 18"

"Hermes çanta al, Prada ayakkabı giy, Gucci gözlük tak KDV yüzde 8. Elektrik yak, Doğalgaz yak, Tezek yak KDV yüzde 18. Adalet ve Kalkınma partisi ya... Adalete bak...

Faiz öde, vergi öde, geçmediğin köprünün parasını öde. Yazık değil mi milletimize. Tezek yak yüzde 18 öde, marka gözlükte ise yüzde 8. Hükümet 'Bana oy veriyorlar tepe tepe kullanacağım' diyor. Milletime sesleniyorum, buna izin vermeyin. Bunlarda hak ve hukuk, adalet kavramı hiçbirisi yok."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

KAVGA İSTEMİYORUZ

"Kavga istemiyoruz ama gerçekleri de ortaya koyacağız. Dile getirecek olan bizleriz, bu görev bize düşüyor. Sadece onlar konuşacak, biz hiç ses çıkarmayacağız. Onlar diyecekler ki, 'Ne güzel muhalefet', yanlışları kim dile getirecek? Gerçekleri dile getirmek benim ve partimin boynunun borcudur. Biz gerçekleri her ortamda dile getireceğiz.

YAŞAR USTA NE KADAR DEĞERLİYSE...

2018'in başlarında 2 kaybımız oldu. Biri Münir Özkul. Türk sinema ve tiyatrosunun önemli bir insanı. Zaman zaman Mahmut Hoca oldu, öğrenciliğimizde yaptığımız bütün yaramazlıkları anlattı. Zaman zaman Yaşar Usta oldu, emekçilerin haklarını savundu. Yaşar Usta ne kadar değerliyse emek için uğraşan her işçi kardeşim de bizim için o kadar değerlidir.

Aydın Boysan'ı da kaybettik. Bir İstanbul beyefendisi, bir aydındı. Sofraların kralı diyebiliriz. Evinde onunla yaptığım sohbeti hayatım boyunca unutmayacağım. Aydınları, sanatçıları sadece ölümleri ile değil, yaşarken de onarı anmak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

SİYASETİN BİR AMACI VAR

Siyasette zaman zaman kavgalar olur, zaman zaman eleştiririz ama sonuçta siyasetin bir amacı var. Ülkeme hizmet edeceğim. Vatandaşa hizmet etmenin yollarını gösterir. Ama yollarını gösterirken asgari değerler vardır. Hepimiz demokrasiyi, insan haklarını savunmalıyız. İşçiler bir araya gelip sendika kurmak istiyorsa, yönetenler onların önündeki engeli kaldırmalıdır. İşçiler örgütlenince de fabrikanın kapısını göstereceksin. Bunu siyasetçinin kabul etmesi mümkün değildir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun şundan emin olmanızı isterim. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunan bir parti vardır, adı CHP'dir. Bir anayasal hakkı kullanmak istiyorlar. Herkes örgütlenebilir. Sendika kuruyor diye işçiyi kapının önüne koyarsanız bu olmaz. Herkesin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Siyasetin temel görevlerinden birisi bu olmalı.

FARKLI DÜŞÜNCELERDEN OLAN İNSANLARIN HAKLARINI KORUDUK

Farklı düşüncelere saygı göstermek siyasetin temel gerekçelerindendir. İnsan olmanın da bir gereğidir. Biz o nedenle farklı düşüncelerden olan insanların haklarını ve hukuklarını koruduk. İşçilere sendika hakkını getiren kişi rahmetli Bülent Ecevit'tir.

Siyasetçinin temel görevlerini tanımlayan düzenleme sosyal devlettir. Güçlü bir sosyal devlet kimsenin gelecek endişesi taşımadığı bir devlet demektir. Siyasal düşünceyi kullanıp iktidar olanların da baskıyı değil, demokrasiyi savunması lazım.

Geliyorum bu hedefe acaba ulaşıyor muyuz? Geldiğimiz nokta hedeflerden uzaklaştığımız noktadır. Sendikalaşmak istiyorlar, haklarını aramak istiyorlar, 12 saat çalışacaksın dendiği zaman buna itiraz ediyorlar, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere haklarının teslim etmemek için her türlü numarayı çekiyorlar. Ben ve arkadaşlarım sizin yanınızda olacağız.

NE EZEN OLSUN NE EZİLEN

Biz demokrasimizi geliştirirken, üreten bir Türkiye de istiyoruz. Üreteceğiz ama halkla bölüşeceğiz. Ne ezen olsun ne ezilen olsun.

TAŞERONA KADRO

Türkiye'nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan hak talebinde dahi bulunamazdı. Bunları ilk kez Türkiye'nin gündemine biz taşıdık. Bunların siyasi geçmişlerine bakmadık. Bizimle birlikte aynı vatanda mücadele ediyorlar. Biz dile getirdik, mücadelesini yaptık. Sonunda parlamentoya kanun getirmek yerine KHK ile sorunları çözmeye çalıştılar ama çözemediler. Çifte standart yaptılar. Sizi kadroya alıyoruz ama kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olamayacaksınız dediler. 2020'ye kadar sizin toplu sözleşme hakkınız yok dediler. Nasıl hakkını arayacak? Önümüzde 2019 var. 2019'da yetkilendir sen de diğer işçiler gibi toplu sözleşme hakkına kavuşacaksın. Onlar hangi haklardan yararlanıyorsa sen de aynı haklardan yararlanacaksın. Taşeron işçilerin bir kısmını sözde kadro aldılar, 50 bin taşeron işçisine kadro vermediler. 26 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nde (KİT) çalışan teşaron işçilere size kadro vermiyoruz dediler.

26 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nde (KİT) çalışan teşaron işçilere size kadro vermiyoruz dediler. Biz ne diyoruz, kim olursa olsun biz ona sonuna kadar kadroyu vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan.

TAŞERON İŞÇİLERE SESLENİYORUM: 2019'DA YETKİLENDİR, SÖZLEŞME HAKKINA KAVUŞ

İşçi kardeşlerim unutmayın sonuna kadar yanınızdayız. Haklarınız teslim edilinceye kadar.

Bütün taşeron işçilere sesleniyorum: 2019'da yetkilendir, sen de diğer işçiler gibi toplu sözleşme hakkına kavuşacaksın.

Beni asıl üzen kamyon ve tır şoförlerinin yaşadığı sorunlara karşı bu hükümetin duyarsızlığı. Kamyon şoförlerine sesleniyorum: Senin hakkını bu Mecis'te ben savunuyorum, senden bir tek 2019'da bir oy istiyorum.

İKİ ELİM YAKANIZDADIR

Ben hiç duymadım, 'biz hayatımızdan memnunuz' diyen. İki elim yakanızdadır, senin sorununu çözmek için Meclis'te, yolda ben kavga ediyorum. Senden sadece bir oy bekliyorum 2019'da.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI

İnfaz ve koruma memurları da emniyet sınıfına geçmek istiyor. Sorun olduğunda hemen müdahale ediyorlar. Bizi de emniyet hizmetleri sınıfına alın diyorlar. Arkadaşlarıma talimatı veriyorum, emniyet hizmetleri sınıfına alınması için kanun teklifini hazırlayın verin, bakalım el mi yaman, bel mi yaman görelim.



NEREDE BU BÜYÜME?

2017'nin son aylarında bütçe görüşüldü, büyüme açıklandı. Nerede bu büyüme? Eğer gerçek bir büyüme olsa işsizlik azalır.

İşsizlikle mücadele edeceklerdi sözde. Ne oldu? Dünyanın parasını akıttılar işsizlik azalmıyor. Vatandaşın geliri değil borcu arttı. İcra daireleri tıklım tıklım dolu.

Üniversite mezunları arasında işsizlik daha da yüksek. İşsizliği engelleyeceklerdi sözde. AK Parti Genel Başkanı "Bu seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz" dedi. Ne oldu? İşsizlik mi azaldı? Elin parası ile işsizliği önleyemezsin. O nedenle biz üretim, istihdam diyoruz. Vatandaşın geliri değil, borcu arttı. İcra daireleri tıklım tıklım dolu.

Geçen yılla bu yıl arasında vatandaşın bankalara borcu, 2016 aralık 433 milyar lira, 2017 aralık ayında 499 milyar liraya çıkmış. Artan borç miktarı 66 milyar lira.

FAİZİ DÜŞÜREMİYOR

Faize karşıyız diyorlar, faizi düşür, düşüremiyor. Üniversite hocasını atarken KHK çıkarıyorsun. Faiz sıfırdır de. Vatandaş dünyanın en ağır vergilerini ödüyor. 620 milyar liralık faizi kim aldı? Çıkıp hesabını versinler. Vatandaşın haberi olmadan vatandaşı kandırarak ondan ağır vergiler alıyorlar. Vatandaş bilmesin diye 3 ayrı yerden parça parça parayı kesiyorlar. Emekliden ne istiyorsunuz siz ya?

TAZMİNAT DAVALARI AÇIYORLAR

Tazminat davaları açıyorlar. Sanıyorlar geri adım atacağım. Bir milim geri adım atarsam namerdim. Devlet öfkeyle, kinle, kavgayla yönetilmez. Akılla istişareyle yönetilir.

OHAL'İ YENİDEN UZATIYORLAR

OHAL'i yeniden uzatıyorlar. FETÖ ile mücadele ettin de karşı mı çıktık? Kendilerinin aleyhine yazanlarla mücadele ediyorlar. Kim mağdursa yanında olacağız. Bylock uygulaması dolayısıyla 11 bin kişiyi hapiste tuttular, işlerine son verdiler.Biz bunların bir kısmı mağdur dediğimizde vay FETÖ'cülerle ayn konuşuyorsun dediler."

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