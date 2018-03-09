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Afrin'de öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 09.03.2018 - 09:42..
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Afrin'de öldürülen terörist sayısı

Afrin'de öldürülen terörist sayısı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149 oldu.

AFRİN'E GİRİLMEK ÜZERE

Harekatın 49'uncu gününde, ilk andan bu yana devam ettirilen sistemli operasyonlar ile büyük aşama kaydedildi. Sınırda oluşturulan güvenli hilal hattı boyunca Afrin merkezi kuşatma altına alınıeken, Kuzey'den 6 güneyden 10 kilometre mesafe kalan Afrin merkez artık roketlerin menzilinde.

Obüs ve ÇNRA atışlarının hedefinde bulunan Afrin merkez için harekatta geri sayım başladı. Kısa süre içersiinde sivil alanları dışına gerçekleştirilecek olan atışlarla meskun mahal operasyonu başlatılacak.

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