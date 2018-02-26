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Bitlis'te PKK sığınakları ele geçirildi

Güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi.

DHA | 26.02.2018 - 14:18..
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Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, son bir hafta içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi.

Bitlis'te PKK sığınakları ele geçirildi

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Sığınaklarda yapılan aramalarda 7 el yapımı patlayıcı, 760 kilogram amonyum nitrat, 8 mutfak tüpü, 2 bin 965 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te PKK sığınakları ele geçirildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından konrollü bir şekilde imha edililip, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bitlis'te PKK sığınakları ele geçirildi



Bitlis'te PKK sığınakları ele geçirildi

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