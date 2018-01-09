Üniversitenin satılan kadavraları iade edildi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden'in üniversiteye ait 2 kadavrayı izin almadan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine verdiğinin gün yüzüne çıkmasıyla yargıya taşınan olayda kayıp kadavra sayısı arttı.





"BİR KUTU ÇİKOLATAYA KİMSESİZLER MEZARLIĞINDAN ALINDI"

Kendini savunan Prof. Dr. Orhan Mağden, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı olarak kadavralar üzerinde sadece kendisinin söz hakkı olduğunu iddia ederek “Kadavraları bankadan kredi çekerek aldım.” demişti ancak yeni bir iddia gündeme geldi. Mağden'in bu kadavraları yıllar önce bir kutu çikolata ve para karşılığında kimsesizler mezarlığında imamdan aldığı ileri sürüldü.

ENVANTERE KAYITLI VE BAĞIŞLANMIŞ KADAVRALAR

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, "Kredi ile kadavra satın alınması iddiası çok daha çirkin ve yanlış. Üniversitemizde bulunan tüm kadavralar envanterimizde kayıtlıdır ve bağışlanan kadavralardır. Bu yaklaşım ve bu ifadeyi, en az bu kadavraları hastanemizden kaçırmak kadar yanlış ve talihsiz bir savunma olarak görüyorum." dedi.

2 DEĞİL 4 KADAVRA SATILMIŞ

Olayın öğrenilmesinin üzerine hastanede yapılan kadavra sayımında kayıp kadavra sayısının sanıldığı gibi 2 değil, 4 olduğu ve diğer 2 kadavranın da yine aynı üniversiteye gönderildiği öğrenildi.

KADAVRALAR GERİ GÖNDERİLDİ

DEÜ yetkilileri, kadavraları alan üniversitenin yetkilileri ile görüşerek bu kadavralar için de savcılığa başvurulacağını bildirdi. Bunun üzerine İstanbul'daki söz konusu vakıf ünviersitesi, 4 kadavrayı özel bir ambulansla 31 Aralık günü, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geri gönderdi.