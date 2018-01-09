taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7434
EURO
4,4800
ALTIN
158,82
PETR
67,8300

Üniversitenin satılan kadavraları iade edildi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gizlice satılan kadavra sayısının 2 değil, 4 olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 07:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden'in üniversiteye ait 2 kadavrayı izin almadan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine verdiğinin gün yüzüne çıkmasıyla yargıya taşınan olayda kayıp kadavra sayısı arttı.

Üniversitenin satılan kadavraları iade edildi

"BİR KUTU ÇİKOLATAYA KİMSESİZLER MEZARLIĞINDAN ALINDI"

Kendini savunan Prof. Dr. Orhan Mağden, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı olarak kadavralar üzerinde sadece kendisinin söz hakkı olduğunu iddia ederek “Kadavraları bankadan kredi çekerek aldım.” demişti ancak yeni bir iddia gündeme geldi. Mağden'in bu kadavraları yıllar önce bir kutu çikolata ve para karşılığında kimsesizler mezarlığında imamdan aldığı ileri sürüldü.

Üniversitenin satılan kadavraları iade edildi

ENVANTERE KAYITLI VE BAĞIŞLANMIŞ KADAVRALAR

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, "Kredi ile kadavra satın alınması iddiası çok daha çirkin ve yanlış. Üniversitemizde bulunan tüm kadavralar envanterimizde kayıtlıdır ve bağışlanan kadavralardır. Bu yaklaşım ve bu ifadeyi, en az bu kadavraları hastanemizden kaçırmak kadar yanlış ve talihsiz bir savunma olarak görüyorum." dedi.

2 DEĞİL 4 KADAVRA SATILMIŞ

Olayın öğrenilmesinin üzerine hastanede yapılan kadavra sayımında kayıp kadavra sayısının sanıldığı gibi 2 değil, 4 olduğu ve diğer 2 kadavranın da yine aynı üniversiteye gönderildiği öğrenildi.

KADAVRALAR GERİ GÖNDERİLDİ

DEÜ yetkilileri, kadavraları alan üniversitenin yetkilileri ile görüşerek bu kadavralar için de savcılığa başvurulacağını bildirdi. Bunun üzerine İstanbul'daki söz konusu vakıf ünviersitesi, 4 kadavrayı özel bir ambulansla 31 Aralık günü, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geri gönderdi.

İlginizi Çekebilir
Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği
Adıyaman'da bir spor salonunun camından içeri baktığı fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa, spor salonu tarafından ömür boyu ücretsiz üyelik verildi.
Mısır'da yeni arkeolojik keşif
Mısır'ın İskenderiye kentindeki arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait tarihi eserler bulunduğu bildirildi.
Çatı katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
Isparta'da çatı katından düştüğü iddia edilen hamile kadın yaşamını yitirdi.
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
İzmir'de, hareket halindeki şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunan patenli 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

35
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

10
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

29
Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

25
Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

5
Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

8
Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM