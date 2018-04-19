Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de arama tarama çalışmaları sürüyor. Afrin'de görev alan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

DERMEŞKANLI KÖYÜ'NDE PATLAMA

Bugün saat 15.10'da Afrin'e bağlı Dermeşkanlı Köyü'nde bir binada yapılan arama sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bölgeye Kayseri'de bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nden giden Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu.

HABER EŞİ İLE ANNE VE BABASINA İLETİLDİ

Acı haber şehidin Kayseri'de oturan eşi Yasemin Çobanoğlu ile Bursa'da oturan anne ve babasına askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun, yarın Kayseri'deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.