Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri

Kuşkusuz hepimiz onu en çok “Milyon Kere Ayten” şiiri ile tanıyoruz. Bir de meraklılarımız oğlu ile yaşadığı özel duygu yüklü hikayesinden…
Bugün Oğuzcan’ın ölüm yıl dönümü. Nasıl etsem de ansam derken, şarkı olmuş şiirleri geldi aklıma. Öyleyse şarkıların linkleriyle birlikte küçük küçük şiirlerinden bırakıyorum buraya.
Ama önce, “Milyon Kere Ayten”…
"Ben bir Aytendir tutturmuşum, oh ne iyi!
Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel!
Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin,
Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor.
Şarkılar söylüyorum,
Şiirler yazıyorum Ayten üstüne.
Saatim her zaman Ayten'e beş var,
Ya da Aytenli beş geçiyor.
Ne yana baksam gördüğüm o!
Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor.
Bana sorarsanız mevsimlerden Aytendeyiz;
Günlerden Aytenertesidir.
Odur gün gün beni yaşatan,
Onun kokusu sarmıştır sokakları,
Onun gözleridir şafakta gördüğüm,
Akşam kızıllığında onun dudakları…
Başka kadını övmeyin yanımda, gücenirim.
Ayten’i övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz!
…"
(Çocukluğu)
AYRILANLAR İÇİN
Yollarımız burada ayrılıyor
Artık birbirimize iki yabancıyız
Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa
Her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız
…
Seslendiren: Nilüfer
Müzik: Timur Selçuk
Albüm: Geceler
*
BENİ KÖR KUYULARDA
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın,
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın,
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;
Beni bensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın.
...
Seslendiren: Münir Nurettin Selçuk
Albüm: Vesvese
(Eşi Özhan Hanım ile)
SEVDİĞİM DÜNYALAR KADAR
Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese bir gün gel dese
Nesi var ömrüm nesi var, vesvese hepsi vesvese.
Bir şarkı gelir uzaktan, söyler aşktan yaşamaktan,
Bir ses ki ruhtan dudaktan, o sese yandım ah o sese.
…
Seslendiren: Nesrin Sipahi
Albüm: Endülüste Raks
*
BİR ATEŞİM YANARIM
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok
Sen yoksan mekanım belli değil zamanım yok
Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma
Benim senden başka sığınacak limanım yok
...
Seslendiren: Ahmet Özhan
Beste: Avni Anıl
BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİM
Bu kadar yürekten çağırma beni,
Bir gece ansızın gelebilirim.
Beni bekliyorsan, uyumamışsan,
Sevinçten kapında ölebilirim.
…
Seslendiren: Yaşar Özel
Beste: Rüştü Şardağ
Albüm: Ağlar Gezerim
*
BİR GÜN
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde,
Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa,
Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde,
Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa,
Bil ki seni düşünüyorum.
…
Seslendiren: Gönül Akkor
Beste: Rüştü Şardağ
DOST BİLDİKLERİM
Sanırdım gündüzdü onlarla gece,
İçimde ümitti dost bildiklerim.
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem,
Bırakıp da gitti dost bildiklerim.
…
Seslendiren: Zeki Müren
Albüm: Türk Sanat Müziği Klasikleri
*
BEYAZ GÜVERCİN
Süzülüp mavi göklerden yere doğru,
Omuzuma bir beyaz güvercin kondu.
Aldım elime usul usul, okşadım
Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım.
Bembeyazdı tüyleri öyle parlaktı,
Açsam ellerimi birden uçacaktı.
…
Seslendiren: Timur Selçuk
Albüm: Timur Selçuk 1974
(Oğlu Vedat ile)
İSPANYOL MEYHANESİ
Kararmış tahta masamızda bir şişe şarap
Gecelerden bir gece bezginiz.
Üstelik adamakıllı sarhoşuz,
Ellerin, ellerimde.
İspanyol Meyhanesi’nde bir kadın,
Çığlık çığlığa şarkı söylüyor;
Belli ki yıkılmış bir kadın.
…
Seslendiren: Nükhet Duru & Timur Selçuk
Albüm: Her Şey Yeni
*
O BENİM İŞTE
Biraz kül biraz duman
O benim işte…
Kerem misali yanan,
O benim işte…
İnanma gözlerine, ben, ben değilim
Beni sevdiğin zaman,
O benim işte...
...
Seslendiren: Müzeyyen Senar
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(Ümit Yaşar Oğuzcan biyografisi için tıklayınız.)
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Damla Karakuş
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