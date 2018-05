Çıkarılamayan lanetli hazine: Oak Adası

Selen KALDIRIM / [email protected]

Rivayetlerin teknoloji ve bilimle yavaş yavaş yok olduğu 21. yüzyılda gizemi çözülmemiş binlerce ürkütücü hikâyeler dinledik. Bermuda’sından Mısır Piramitleri’ne kadar niceleri tartışıldı. Bu ürkütücü hikâyelerden en ilgi çekici olanlarından biri kuşkusuz Kanada'nın Nava Scotia Adası yakınlarında bulunan Oak Adası. Dibi olmayan bir çukurda var olduğu düşünülen hazinenin nasıl çıkarılacağı hakkında hiçbir fikir yok.

‘PARA KUYUSU’ FURYASI

Daniel McGinnis adlı 16 yaşındaki çocuk, bir yaz günü kanosuyla Mahone Körfezi’ni geçiyordu. Karşısına çıkan meşe ağaçlarıyla sarılı Oak Adası’na keşfe çıkmaya karar veren çocuk, ormanın derinliklerine doğru yürürken bir yerde kesili meşe ağaçlarına rastladı. Göğe doğru yükselen bir ağacın altında bulunan çukur dikkatini çekti. Bir define çukuruna rastladığını düşünen Mc hemen kasabaya geri döndü.

DİBİ OLMAYAN BİR ÇUKUR

Ertesi gün McGinnis, yanında 20 yaşındaki John Smith ve 13 yaşındaki Anthony Vaughn’u alarak Oak Adası’na gitti. Çukuru kazmaya başlayan üç arkadaş kazdıkça dibini bir türlü bulamıyor, herhangi bir hazineye ulaşamıyorlardı. Kuyunun kazımı için kasabadakilerden yardım almak isteseler de, o güne kadar bu çukurun dibini gören olmamıştı.

‘’BİR GRUP İNSAN YOK OLDU’’

Bölgede yaşayan bir kadının söylediklerine göre;

"Zamanında adada ateşler ve garip ışıklar görünmüş. Bir tekne dolusu adam, ne olup bittiğini incelemek için adaya gitmişler. Sonra da arkalarında iz bırakmadan yok olmuşlar!"

Yani kadına göre, akıllı bir insan bu adanın yakınından geçmemeliydi.

9 YIL SONRA YİNE ORADALAR

Üçlü, bekledikleri yardımı tam 9 yıl sonra 30 yaşında hali vakti yerinde biri olan Simeon Lynds’den alabildi. Aynı zamanda John Smith de kazdıkları yeri çevreleyen arazinin bir kısmını satın aldı.

'‘AŞAĞIDA İKİ MİLYON STERLİN’'

Kazdıkça içinde meşe kütüğü bulan grup gittikçe geriliyordu. Hazineyi de geçtim artık, kütük dışında bir şey ne gören ne duyan vardı. Ta ki 27 metreye ulaşana kadar… Aramalara devam eden grup, üzerinde bilinmeyen bir yazıyla yazılmış taş buldu. Taşı çıkardılar, ancak kuyuya yoğun şekilde su dolunca çalışmalar yine yarım kaldı. Söylenilenlere göre kimsenin anlamadığı dilde yazılan bu taşta‘’Aşağıda iki milyon sterlin’’ yazıyordu. Tabii yersen; kazıların sonu gelmemesi için bir mesaj da olabilirdi.

AKILALMAZ BİR MÜHENDİSLİK

Garip olan; kim giderse gitsin kütük ardından bir ipucu ve bu ipucunun ardından tekrar tekrar suyla dolarak boşluğu kapatan bir sistem kurulmasıydı. Bu karmaşık ancak mükemmel düzen, ancak usta bir mühendisliğin eseri olabilirdi. Bu çukuru kazmak için profesyonel bir mimardan çok daha fazlası gerekiyordu.

TÜYLER ÜRPERTEN İPUÇLARI

Yıllar geçse de birileri bu kuyudaki gizemi aklından çıkaramıyordu. Neredeyse her yıl başka bir ekip gelip çukurla cebelleşiyor, aynı hüzünlü sonra dönüyordu. The Truro Company adlı şirket bu işi oldukça ciddiye almış olmalı ki; kurdukları sistemle sürekli yeniden dolan suyu açtıkları boşluklardan akıtmayı başardılar. Gel gelelim her gelen yeni bir ipucuyla karşılaşsa da işin içinden çıkılmıyordu. Zamanla elde edilen bulgulara göre çukurun etrafındaki kumsal da özel yapılmıştı; yani yapaydı.

HER SEFERİNDE BAŞA DÖNÜLÜYORDU

Anlayacağınız ipini koparan bu kuyunun derdine düşmüş bir zamanlar. Sonuç ise; elde var sıfır. Hazine avcılarından tutun, bürokrasi bile bu işin peşine düştü. Artık problem paradan çok, bu mühendisliğin nasıl akıl almaz bir planla yapıldığıydı. Para çukurunun kusursuz ve korkunç bir akış düzeni vardı; o yüzden 1861, 1893 ve ve 1897'de yapılan detaylı çalışmalar da benzer su baskınları ile sona erdi.

KAMERADA BİR İNSAN BEDENİ

Günümüze gelinceye kadar bu çukura ne girmeyen insan kaldı, ne de bir iş makinası. Çukurdan içeriye sokulan kamera görüntülerinde bir beden ve bir çift ayakkabıya rastlanmıştı fakat su baskınları yüzünden birinin bu kadar derine inmesi mümkün değildi. Tekrar içeri sokulan kamerada artık bir beden değil, bazen ayakkabı, bazen kütük bazen de taşlar görülüyordu.

HALA BU ÇUKURDA NE VAR BİLİNMİYOR

Kuyunun her santimetresinde ayrı bir hikâye var. Yapılan araştırmalara ve buluntulara bakıldığında aşağıda bir şeyler olduğu kesin ama ne olduğuna dair bir kanıt yok. Çukuru kimin yaptığı halen muamma. Korkutucu olansa; akılalmaz bir mühendislikle açılan çukurun gizemi…