71 yaşındaki kadın paraşütle atladı

1 Not verme sistemini bulan öğretmen: William Farish Eğitim tarihinde ilk not veren öğretmenin kim olduğunu merak ediyor musunuz? 1700’lü yıllara dayanan not sisteminin mucidi, kimyager William Farish.

2 Kayseri'de davulcular, Ramazan'da umduğunu bulamadı Kayseri'de, işyerinde 34 yıldır davul kiralama ve satışı yapan Naki Özkan (58), bu yıl Ramazan ayında bekledikleri ilginin gerçekleşmediğini söyledi.

3 Fitch: Türk lirasındaki zayıflık kredi notunu etkiler Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, son günlerde art arda Türkiye hakkında 'kaygılarını belirten' açıklamalar yapıyor.

4 Emrah Serbes savunma yaptı İzmir Torbalı’da otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes, "Felakete neden oldum." dedi.

5 Beşiktaş 10 oyuncunun maaşını TL'ye çeviriyor Beşiktaş yönetimi, dövizdeki artıştan dolayı oluşabilecek zararın önüne geçmek için 10 yerli oyuncunun euro üzerinden olan maaşlarını Türk lirasına çevirme kararı aldı.

6 Acemi yüzücüler kendi ölümlerini kaydetti Hindistan'da üç arkadaş serinlemek için girdikleri nehirde boğularak can verdi. Bu anlar, kendilerine anı olsun diye kurdukları kamerayla anbean görüntülendi.