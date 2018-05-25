71 yaşındaki kadın paraşütle atladı

Ukrayna'da yaşayan, 71 yaşındaki Anastasia Pronichkina, en büyük hayalini gerçekleştirdi.
71 YAŞINDA 4,2 KM'DEN ATLADI
Dizlerinin alt kısmı felçli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Pronichkina, özel bir eğitmen yardımıyla 4,2 kilometre yükseklikten paraşütle uçtu. Yaşlı kadın, “Duygularımı ifade edemiyorum. Bu çok güzeldi." şeklinde konuştu.
Pronichkina, gerçekleştirdiği bu hayaliyle bir rekora imza atmadı. Çünkü daha önce 94 yaşında bir kadın, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) paraşütle atlama gerçekleştirmişti.
71 yaşındaki bedensel engelli kadın paraşütle atladı