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71 yaşındaki kadın paraşütle atladı

Tekerlekli sandalyede yaşam süren 71 yaşındaki Ukraynalı kadın, 4,2 kmlik yüksekten paraşütle atlayarak yeni yaşını kutladı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 10:07..
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Ukrayna'da yaşayan, 71 yaşındaki Anastasia Pronichkina, en büyük hayalini gerçekleştirdi.

71 YAŞINDA 4,2 KM'DEN ATLADI

Dizlerinin alt kısmı felçli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Pronichkina, özel bir eğitmen yardımıyla 4,2 kilometre yükseklikten paraşütle uçtu. Yaşlı kadın, “Duygularımı ifade edemiyorum. Bu çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Pronichkina, gerçekleştirdiği bu hayaliyle bir rekora imza atmadı. Çünkü daha önce 94 yaşında bir kadın, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) paraşütle atlama gerçekleştirmişti.

71 yaşındaki bedensel engelli kadın paraşütle atladı

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