Hakkari’de 2 terörist öldürüldü

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, geleneksel fotoğraf çekiminin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yılın son gösterisini yaptı.

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Eski kocasını bıçaklayıp selfie çekildi

Rusya'da bir kadın, evde yaşadığı tartışma sonrasında eski kocasını bıçakladı. Bu da yetmezmiş gibi eski kocasına yardım etmek yerine onun kanlar içindeki haliyle selfie çekildi.