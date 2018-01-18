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Almanya’da kasırga alarmı

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) 'Friederike Kasırgası' alarmı verildi. Saatte 160 kilometre hıza ulaşması beklenen kasırga dolayısıyla bazı şehirlerde okullar tatil edildi.

İHA | 18.01.2018 - 13:11..
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Alman Meteoroloji Servisi (DWD) gerek duyulmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamasını duyururken, bazı şehirlerde okullar da tatil edildi. Alman Meteoroloji Servisi hızı saatte 115 kilometre ile başlayan kasırganın, öğlen saatlerinde 160 kilometre hıza ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Kasırga, Duisburg ve Dortmund arasında da etkisini gösteriyor.

Almanya’da kasırga alarmı

ACİL DURUM HAZIRLIKLARI

Gelsenkirchen Belediyesi, kasırga nedeniyle şehirdeki tüm okullardaki öğrencilerin, evlerine geri gönderilmesini istedi. Eyalet genelinde ise tren ve otobüs ulaşımında aksamalar meydana gelirken, Ren Nehri’nde gemilerin geçişi yavaşlatıldı. Bazı şehirlerde ise kasırga ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına yol açtı.

KRV Eğitim Bakanlığı ise sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Bakanlık, "Kötü hava şartlarında, aileler çocuklarını okula gönderip göndermekte kendileri karar verebilirler. Bu durumu da okuluna bildirmek şartıyla" denildi.

ALMANYA'NIN HAVA KOŞULLARI İLE İMTİHANI

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda da, KRV eyaletinde Ren Nehri‘nde meydana gelen su taşkınları yaşanmıştı. Caddeler nehre dönerken, hayat durma noktasına gelmiş, ulaşım kesilmişti.

Metrelerce yükselen sular ise neredeyse trafik levhalarının boylarına yaklaşmıştı.

Almanya’da kasırga alarmı

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