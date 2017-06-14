taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4882
EURO
3,9349
ALTIN
143,17
PETR
46,8300

Jandarma teşkilatı 178 yaşında

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.

14.06.2017 - 19:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

Alay Komutanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, jandarmanın 178 yıldır aziz milletin can ve mal güvenliği için gece gündüz kahramanca görev yaptığını söyledi.

Jandarma teşkilatı 178 yaşında

"MİLLETİMİZİN GURUR VESİLESİ"

Jandarmanın kuruluşunun 178. yılını kutlayan Aktaş, "Jandarma teşkilatımız diğer iç güvenlik birimlerimiz olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığıyla birlikte ülkemizin birliği, bütünlüğü ve dirliği için her türlü terör ve teröristlerle, terör odaklarıyla canı pahasına mücadele eden, insanımızın huzuru ve güvenliği için çalışan, mücadele eden milletimizin gurur vesilesi, göz bebeği, çok köklü bir teşkilatımızdır. Ben bu fedakarca mücadelelerinden dolayı bütün jandarma teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Jandarma teşkilatı 178 yaşında

GÖSTERİ NEFES KESTİ

Törende, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli askerler tarafından mehter marşı eşliğinde gösteri düzenlendi. Gösteri, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Jandarma teşkilatı 178 yaşında

Jandarma teşkilatı 178 yaşındaJandarma teşkilatı 178 yaşında

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasını yarın Ankara Güvenpark'ta yapılacak yürüyüşle protesto edeceklerini açıkladı.
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği, 'devamsızlık' nedeniyle vekilliğin düşürülmesine karar verildi.
Enis Berberoğlu'nun duruşma tutanağı
Enis Berbeoğlu "FETÖ örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Askeri ve siyasal casusluk" suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Oğuz Güven tahliye edildi
Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven hakkında tahliye kararı verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

192
Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

490
Londra'daki yangın söndürülemiyor

Londra'daki yangın söndürülemiyor

117
Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

178
Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

557
Londra'da 24 katlı binada yangın

Londra'da 24 katlı binada yangın

70
Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

284
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM