Jandarma teşkilatı 178 yaşında

Alay Komutanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, jandarmanın 178 yıldır aziz milletin can ve mal güvenliği için gece gündüz kahramanca görev yaptığını söyledi.

"MİLLETİMİZİN GURUR VESİLESİ"

Jandarmanın kuruluşunun 178. yılını kutlayan Aktaş, "Jandarma teşkilatımız diğer iç güvenlik birimlerimiz olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığıyla birlikte ülkemizin birliği, bütünlüğü ve dirliği için her türlü terör ve teröristlerle, terör odaklarıyla canı pahasına mücadele eden, insanımızın huzuru ve güvenliği için çalışan, mücadele eden milletimizin gurur vesilesi, göz bebeği, çok köklü bir teşkilatımızdır. Ben bu fedakarca mücadelelerinden dolayı bütün jandarma teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GÖSTERİ NEFES KESTİ

Törende, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli askerler tarafından mehter marşı eşliğinde gösteri düzenlendi. Gösteri, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.