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Bodrum'da fuhuş operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların birinde hastalık tespit edildi.

DHA | 02.05.2018 - 15:52..
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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kırgızistan uyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İki kadının dün akşam Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi. Polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Bodrum'da fuhuş operasyonu

MESLEKLERİ ŞAŞIRTTI

Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z., Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi.

Bodrum'da fuhuş operasyonu

İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Bodrum'da fuhuş operasyonu

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, kadınlardan birinin emniyetten çıkışları esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Niye çekiyorsunuz, sanki adam öldürdük” demesi ise dikkat çekti.

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