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Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü

Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist daha öldürüldü.

AA | 10.04.2018 - 00:11..
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Valilik'ten yapılan açıklamada, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan, "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda saat 22.10'da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı teröristin sağlanan yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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