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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 20.07.2018 - 16:57..
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  2. Kitap

çok satanlar

Çok satanlarda bu hafta "Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı" yine liste başındaki yerini korumaya devam ediyor. Onu takip eden isimler ise, bir bilimkurgu klasiği "Fahrenheit 451" ve yine bir kişisel gelişim kitabı olan "Ikıgai".

İşte bu haftanın çok satanları...

Çok satanlar

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI

“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson

Butik Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

IKIGAI

Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

IKIGAI

Hector Garcia Francesc Miralles

İndigo Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

HİPPİ

Paulo Coelho’nun kendi yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri Hippi, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.

Hippi

Paulo Coelho

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 264

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

LEYLA İLE MECNUN

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

MİLYON DOLARLIK SÖZLER

Türkiye’nin en tecrübeli yönetim danışmanlarından Haluk Ziya Türkmen, iş dünyasının bakış açısını tazeleyip insan varoluşunun bütün yanlarına temas edecek unutulmaz sözleri sizler için bir araya getirdi ve yorumladı.

Milyon Dolarlık Sözler

Haluk Ziya Türkmen

Hayykitap

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklatyınız: idefix

Çok satanlar

SEVSEYDİ GİTMEZDİ

Bavulunu ne kadar toplarsan topla...

Onu boşalttığın gibi boşaltamazsın beynini...

Sevseydi Gitmezdi

Zeus Kabadayı

Hayykitap

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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